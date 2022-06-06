Украинские десантники показали, как "крошат" российских оккупантов и их технику

Можно смотреть вечно, как горит техника оккупантов и как работают ВСУ. Фото: коллаж "Сегодня"

Сечеславские десантники продолжают уничтожать российских оккупантов на Донецком направлении.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВС Украины.

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Воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШУ ВС Украины рассказывают, что россияне хотят выйти на административные границы Донецкой области.

"Мы всегда готовы к резкому изменению обстановки и отражению атак противника. Враг производит артиллерийские обстрелы наших позиций с целью выбить наших десантников с позиции. Но их попытки безуспешны", — говорит украинский защитник.

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