Українські артилеристи знищили автоматичного "Жителя" РФ (відео)

Українські захисники знищили техніку окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Війська РФ зазнають величезних втрат в Україні. Так, українські захисники вкотре знищили російську автоматизовану станцію перешкод Р-330Ж "Житель". Це здійснила артилерія ДШВ та Сухопутних військ.

Про це повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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Артилерійські підрозділи Десантно-штурмових військ та Сухопутні війська ЗС України знищили російський автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

Даний комплекс призначений для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот, однак він був успішно знищений захисниками України.

"Разом з Сухопутними військами йдемо до Перемоги! Слава Україні!" – наголосили у відомстві.

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Слідом за кораблем! Українські захисники розбили ворожу колону

Війська РФ продовжують зазнавати величезних втрат в Україні. Цього разу артилеристи 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка розбили ворожу техніку. Кадри ефектного знищення опублікували у Мережі. Про це повідомила 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка на сторінці у Facebook.

На опублікованому відео можна побачити, як українські захисники вдарили по колоні російських окупантів, яка рухалася полем.

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"Знову рашистська колона не доїхала до місця призначення. Знову вони загадили наші родючі поля своїм металобрухтом. Ну ніяк не можуть знайти дорогу додому. Тож наші вказують їм єдино правильний напрямок – слідом за кораблем. Бо нема чого по сіяному…" – наголосили у бригаді.

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