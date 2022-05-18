Украинские артиллеристы уничтожили автоматического "Жителя" РФ (видео)

Украинские защитники уничтожили технику оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Войска РФ несут огромные потери в Украине. Так, украинские защитники в очередной раз уничтожили российскую автоматизированную станцию помех Р-330Ж "Житель". Это осуществила артиллерия ДШВ и Сухопутных войск.

Об этом сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Артиллерийские подразделения Десантно-штурмовых войск и Сухопутные войска ВС Украины уничтожили российскую автоматизированную станцию постановки препятствий Р-330Ж "Житель".

Данный комплекс предназначен для автоматизированного обнаружения, пеленгования и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот, однако он успешно уничтожен защитниками Украины.

"Вместе с Сухопутными войсками идем к Победе! Слава Украине!" – подчеркнули в ведомстве.

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Вслед за кораблем! Украинские защитники разбили вражескую колонну

Войска РФ продолжают нести огромные потери в Украине. В этот раз артиллеристы 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка разбили вражескую технику. Кадры эффектного уничтожения опубликовали в Сети. Об этом сообщила 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка на странице в Facebook.

На опубликованном видео можно увидеть, как украинские защитники ударили по колонне российских оккупантов, которая двигалась по полю.

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"Снова рашистская колонна не доехала до места назначения. Снова они загадили наши плодородные поля своим металлоломом. Ну никак не могут найти дорогу домой. Поэтому наши указывают им единственно правильное направление – вслед за кораблем. Потому что незачем по сеяному..." – подчеркнули в бригаде.

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