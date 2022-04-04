На Київщині жінка "віджала" в окупантів боєприпаси і ховала у крольчатнику до приходу ЗСУ (відео)

Боєприпаси жінка сховала у клітці для кроликів. Фото: колаж "Сьогодні"

Українка вилучила у російських окупантів мішок боєприпасів та сховала у кролячій клітці, а після звільнення села передала їх українським військовим. Інцидент стався у селі Перемога Баришівського району.

Про це повідомляє захисник Денис Попов на своїй сторінці у Facebook.

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"Кого ви, ідіоти, хотіли перемогти? Проти вас тут усі. І природа теж. Вся Україна для узкіх – Чорнобиль та Чорнобаївка", – йдеться у повідомленні.

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