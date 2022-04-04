В Киевской области женщина "отжала" у оккупантов боеприпасы и прятала в крольчатнике до прихода ВСУ (видео)

Боеприпасы женщина спрятала в клетке для кроликов. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинка изъяла у российских оккупантов мешок боеприпасов и спрятала в кроличьей клетке, а после освобождения села передала их украинским военным. Инцидент произошел в селе Перемога Барышевского района.

Об этом сообщает защитник Денис Попов на своей странице в Facebook.

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"Кого вы, идиоты, хотели победить? Против вас здесь все. И природа тоже. Вся Украина для узких – Чернобыль и Чернобаевка", – говорится в сообщении.

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