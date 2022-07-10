Удар по Харкову та обстріл Часового Яру з загиблими: головне про атаки РФ за ніч (фото, відео)

Наслідки обстрілу окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок, 10 липня, ворог знову обстріляв Дніпропетровську область. Також Харків знову зазнав потужних обстрілів окупантів.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію про військові події у деяких областях.

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Дніпропетровська область

Російські окупанти вночі обстріляли Дніпропетровську область. Ворог бив по Криворізькому району. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

"Знову ворожі нічні обстріли. Ворог ударив по Криворізькому району. Потрапив по Зеленодольській громаді. Населені пункти не зачепило. Люди не постраждали", – написав Резніченко.

Чернігівська область

Вночі було здійснено мінометний обстріл у районі села Миколаївка (Семенівська громада), загиблих немає.

Сумська область

Вночі ворог обстрілював громади на півночі області з мінометів та ствольної артилерії. Попередньо – втрат немає. Минулої доби росіяни протягом дня обстрілювали три громади області: Шалигінську, Хотинську, Есманьську.

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Миколаївська область

Окупанти обстріляли села Березнегуватської громади по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Вдень 9 липня — обстріли у Широківській громаді. Влучання були переважно по городах домогосподарств. Постраждало три людини.

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Харківська область

Вночі у місті Харкові — кілька влучань по Слобідському та Основ’янському районах, пошкоджено житлові будинки та освітній заклад, за попередніми даними, госпіталізовано дві людини.

По області протягом доби окупанти завдавали ударів по Чугуївському, Харківському, Богодухівському районах. Горіли житлові будинки, господарчі споруди, відкриті території.

Протягом доби одна людина загинула, одна —поранена, одну особу ушпиталено.

Луганська область

Спроби ворога просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ поки що невдалі. Росіяни стягують війська поблизу Білогорівки, обстрілюють навколишні населені пункти, завдають авіаційних ударів: за останню ніч вчинено сім артилерійських обстрілів та чотири ракетні удари.

Донецька область

За минулу добу — 5 ракетних ударів по Костянтинівці (один загиблий, 18 поранених), один удар — по нещодавно звільненій від росіян Павлівці у Вугледарській громаді. В Авдіївці — понад 10 обстрілів з РСЗВ і ствольної артилерії, всі — по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі.

В Мар'їнці і Красногорівці — обстріли з РСЗВ. В Очеретинській громаді зі "Смерчів" обстріляний дачний кооператив у Новоселівці Першій. У Світлодарській громаді чотири людини зазнали поранень у Зайцевому.

Один загиблий і один поранений у Переїзному Званівської громади.

Пізно ввечері — три ракетні удари по Часовому Яру, на даний час відомо про 6 загиблих і 5 поранених цивільних. Під завалами — щонайменше три десятки людей. Рятувальна операція триває.

В області відсутнє газопостачання та частково вода і електрика. Населенню рекомендовано евакуюватися.

Херсонська область

Численні вибухи та пожежі спостерігалися в районах Херсонщини, в тому числі знову — Чорнобаївці. На великих територіях області горять поля і ліси. Критична ситуація у громадах Бериславського району, зокрема у селах Калинівської ТГ, Великоолександрівської, Високопілля та Нової Воронцовки.

Напружена ситуація з медикаментами, дефіцит кадрів у лікарнях та освітніх закладах. Через залякування та тиск тисячі профільних спеціалістів змушені тікати.

Обласна влада радить жителям евакуюватися.

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