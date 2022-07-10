Удар по Харькову и обстрел Часова Яра с погибшими: главное об атаках РФ за ночь (фото, видео)

Последствия обстрелов оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 10 июля враг снова обстрелял Днепропетровскую область. Также Харьков опять подвергся мощным обстрелам оккупантов.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию о военных событиях в некоторых областях.

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Днепропетровская область

Российские оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область. Враг бил по Криворожскому району. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

"Снова вражеские ночные обстрелы. Враг ударил по Криворожскому району. Попал по Зеленодольской общине. Населенные пункты не задело. Люди не пострадали", – написал Резниченко.

Черниговская область

Ночью был совершен минометный обстрел в районе села Николаевка (Семеновская община), погибших нет.

Сумская область

Ночью враг обстреливал общины на севере области из минометов и ствольной артиллерии. Предварительно – потерь нет. За прошедшие сутки россияне в течение дня обстреливали три общины области: Шалыгинскую, Хотинскую, Эсманскую.

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Николаевская область

Оккупанты обстреляли села Березнеговатской общины по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Днем 9 июля обстрелы в Широковской общине. Попадания были преимущественно по огородам домохозяйств. Пострадали три человека.

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Харьковская область

Ночью в городе Харьков — несколько попаданий по Слободскому и Основянскому районам, повреждены жилые дома и образовательное учреждение, по предварительным данным, госпитализированы два человека.

По области в течение суток оккупанты наносили удары по Чугуевскому, Харьковскому, Богодуховскому районам. Горели жилые дома, хозяйственные постройки, открытые территории.

В течение суток один человек погиб, один — ранен, один человек госпитализирован.

Луганская область

Попытки врага продвинуться со стороны Лисичанска на Северск пока неудачны. Россияне стягивают войска вблизи Белогоровки, обстреливают окрестные населенные пункты, наносят авиационных ударов: за последнюю ночь совершено семь артиллерийских обстрелов и четыре ракетных удара.

Донецкая область

За минувшие сутки — 5 ракетных ударов по Константиновке (один погибший, 18 раненых), один удар — по недавно освобожденной от россиян Павловке в Угледарской общине. В Авдеевке – более 10 обстрелов из РСЗО и ствольной артиллерии, все – по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.

В Марьинке и Красногоровке – обстрелы из РСЗО. В Очеретинской общине из "Смерчей" обстрелян дачный кооператив в Новоселовке Первой. В Светлодарской общине четыре человека получили ранения в Зайцево.

Один погибший и один раненый в Переездном Звановской общины.

Поздно вечером — три ракетных удара по Часовому Яру, в настоящее время известно о 6 погибших и 5 раненых гражданских. Под завалами — по меньшей мере три десятка человек. Спасательная операция продолжается.

В области отсутствует газоснабжение и частично вода и электричество. Населению рекомендовано эвакуироваться.

Херсонская область

Многочисленные взрывы и пожары наблюдались в районах Херсонщины, в том числе снова Чернобаевке. На обширных территориях области горят поля и леса. Критическая ситуация в общинах Бериславского района, в частности, в селах Калиновской ТО, Великоалександровской, Высокополья и Новой Воронцовки.

Напряженная ситуация с медикаментами, дефицит кадров в больницах и учебных заведениях. Из-за устрашения и давления тысячи профильных специалистов вынуждены бежать. Областные власти советуют жителям эвакуироваться.

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