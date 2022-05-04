Удар по Дніпру: ракета потрапила в інфраструктурний об'єкт у центрі міста

Росіяни вдарили ракетами по Дніпру / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти завдали ракетного удару по центру Дніпра — про це повідомив мер міста Борис Філатов, передає Telegram-канал Україна 24.

Він закликав містян не виходити зі сховищ.

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Російські військові поцілили по інфраструктурному об'єкту у Дніпрі, уточнив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин. Серед залізничників потерпілих нема.

Окрім Дніпра, сьогодні було чутно вибухи над Черкасами та Києвом, працювало ППО. У Запоріжжі теж пролунали вибухи.

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