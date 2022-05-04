Удар по Днепру: ракета попала в инфраструктурный объект в центре города

Россияне ударили ракетами по Днепру / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты нанесли ракетный удар по центру Днепра — об этом сообщил мэр города Борис Филатов, передает Telegram-канал Украина 24.

Он призвал горожан не выходить из укрытий.

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Российские военные попали по инфраструктурному объекту в Днепре, уточнил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин. Среди железнодорожников пострадавших нет.

Кроме Днепра, сегодня были слышны взрывы над Черкассами и Киевом, работало ПВО. В Запорожье тоже прогремели взрывы.

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