Удар по цистернах з азотом у Рубіжному: відео масштабного вибуху

У Мережі показали відео з дронів атаки у Рубіжному. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Мережі показали, як горіла азотна кислота в Рубіжному. Було опубліковане відео з дрону, на якому видно, як хімічна хмара піднялася високо в небо.

Про це повідомило "Радіо Свобода".

Реклама

"Російська армія обстрілює місто у Луганській області. 9 квітня снаряд вже вдруге влучив у цистерну з азотною кислотою", – йдеться в підписі до відео.

Як відомо, 9 березня Росія вдруге останнім часом обстріляла цистерни з азотною кислотою у Рубіжному, внаслідок чого у повітря потрапили хімічні речовини.

Реклама

Місцевих жителів закликали не виходити з укриттів, а якщо вони перебували у приміщенні – закрити вікна та двері.

"Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки. Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях – набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами. Підготуйте захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином", – попередила місцева влада.

Не перша атака