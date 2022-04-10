Удар по цистернам с азотом в Рубежном: видео масштабного взрыва

В Сети показали видео с дронов атаки в Рубежном. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Сети показали, как горела азотная кислота в Рубежном. Было опубликовано видео из дрона, на котором видно, как химическое облако поднялось высоко в небо.
Об этом сообщило "Радио Свобода".
"Российская армия обстреливает город в Луганской области. 9 апреля снаряд уже вторично попал в цистерну с азотной кислотой", – говорится в подписи к видео.
Как известно, 9 марта Россия во второй раз в последнее время обстреляла цистерны с азотной кислотой в Рубежном, в результате чего в воздух попали химические вещества.
Местных жителей призывали не выходить из укрытий, а если они находились в помещении – закрыть окна и двери.
"Азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые оболочки. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами. Подготовьте защитные маски для лица, смоченные содовым раствором", – предупредили местные власти.
Не первая атака
- 25 марта Центр противодействия дезинформации сообщил, что все больше появляется подтверждение того, что Российская Федерация хочет применить ядовитые вещества против граждан Украины.
- 5 апреля кафиры впервые прицельно обстреляли цистерны с азотной кислотой в Рубежном. Одна из цистерн получила повреждения, химикаты вышли наружу, к счастью, сообщений о пострадавших не было.
- Лучше всего защитит наши органы дыхания в случае химической атаки противогаз. Поскольку он есть далеко не в каждой семье, портал "Сегодня" написал о нескольких способах защиты от химического оружия. Лучше заранее приготовить повязки из марли и ваты, их нужно смачивать приготовленным раствором.