Вбивць наздогнала розправа: у Харківській області розбили бригаду РФ, яка влаштувала різанину у Бучі (фото)

В Харківській області розбили ОМСБр Росії, яка вбивала людей в Бучі. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Харківській області українські військові 93-ї бригади "Холодний яр" знищили частину військової техніки та особового складу 64 ОМСБр Збройних Сил РФ. Саме ця ворожа бригада гвалтувала та вбивала мирних українців у Бучі.
Про це повідомив волонтер Роман Донік в Facebook.
Донік нагадав, що саме цій ОМСБр президент РФ Володимир Путін присвоїв звання "Гвардійській" за "героїзм, стійкість та мужність".
"Пристрасна п'ятниця сьогодні. 64 ОМСБр росіян. Та сама, що була в Бучі. Сьогодні частина з них закінчилася, розбившись об смугу відповідальності 93 ОМБр. Штурмувати вони йшли холодоярців. Прийшли. Прилягали. Гарне", – написав волонтер, опублікувавши відповідні фото.
Фото: Роман Донік
Різанина в Бучі
- Під час визволення Бучі від російських загарбників українські військові побачили десятки тіл мирних жителів, хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох жертвах були білі пов'язки, що вказувало на те, що люди були беззбройні.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – тортурну, де розстрілювали людей.
- Мер Бучі Анатолій Федорук заявив, що у місті виявили тіла 403 мирних мешканців. За його прогнозом, ця цифра зросте, оскільки багато хто зник безвісти.
- Президент України Володимир Зеленський після відвідин Бучі зазначив, що раніше у місті мешкали десятки тисяч людей, а залишилося лише 300 осіб.