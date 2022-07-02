У Росії закінчуються сучасні високоточні ракети — британська розвідка

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Російські військові обстрілюють Україну ракетами з малою точністю. Це збільшує ризики побічної шкоди. Причиною може бути скорочення запасів більш точної зброї. Про це повідомила британська розвідка, яка опублікувала зведення війни в Україні на своїй сторінці. Twitter.

Російські війська продовжують досягати незначних успіхів у районі Лисичанська, по району продовжуються авіаційні та артилерійські удари. Українські сили, ймовірно, продовжують блокувати російські сили на південно-східній околиці Лисичанська.

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Росія продовжує використовувати протикорабельні ракети повітряного базування як другорядну роль для наземних атак, ймовірно, через скорочення запасів більш точної сучасної зброї.

Аналіз записів із камер відеоспостереження показує, що ракета, яка вразила Кременчуцький торговий центр 27 червня 2022 року, швидше за все, була Х-32. Це модернізована версія Х-22 радянських часів.

Хоча Х-32 має кілька покращених характеристик у порівнянні з Х-22, вона, як і раніше, не оптимізована для точного ураження наземних цілей, особливо в міських умовах. Це значно збільшує ймовірність побічної шкоди під час націлювання на забудовані райони.

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Подальші удари 30 червня 2022 року на Одещині, ймовірно, були пов'язані з ракетами Х-22. Ця зброя ще менш точна і непридатна для завдання точкових ударів, і неодноразово призводила до жертв серед цивільного населення в останні тижні.

Втрати ворога

Збройні сили України продовжують ліквідувати російських окупантів та їхню техніку на нашій території. Так, українські захисники знищили вже 35870 солдатів РФ. Крім того, Росія втратила 1582 танки.

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Українські військові вразили ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1" на Зміїному острові в Чорному морі. До того ж для окупантів значно ускладнилося постачання озброєння на острів.

Також раніше повідомлялося, що ударна авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила до двадцяти групових авіаударів за позиціями окупантів.