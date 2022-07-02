У России заканчиваются современные высокоточные ракеты — британская разведка

Россия бьет устаревшими ракетами / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные обстреливают Украину ракетами с малой точностью. Это увеличивает риски побочного ущерба. Причина может быть в сокращении запасов более точного оружия. Об этом сообщила британская разведка, которая опубликовала сводку войны в Украине на своей странице в Twitter.

Российские войска продолжают добиваться незначительных успехов в районе Лисичанска, по району продолжаются авиационные и артиллерийские удары. Украинские силы, вероятно, продолжают блокировать российские силы на юго-восточной окраине Лисичанска.

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Россия продолжает использовать противокорабельные ракеты воздушного базирования в качестве второстепенной роли для наземных атак, вероятно, из-за сокращения запасов более точного современного оружия.

Анализ записей с камер видеонаблюдения показывает, что ракета, поразившая Кременчугский торговый центр 27 июня 2022 года, скорее всего, была Х-32. Это модернизированная версия Х-22 советских времен.

Хотя Х-32 имеет несколько улучшенных характеристик по сравнению с Х-22, она по-прежнему не оптимизирована для точного поражения наземных целей, особенно в городских условиях. Это значительно увеличивает вероятность побочного ущерба при нацеливании на застроенные районы.

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Дальнейшие удары 30 июня 2022 года в Одесской области, вероятно, были связаны с ракетами Х-22. Это оружие еще менее точное и непригодное для нанесения точечных ударов, и неоднократно приводило к жертвам среди гражданского населения в последние недели.

Потери врага

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 35 870 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1582 танка.

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Украинские военные поразили ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1" на острове Змеиный в Черном море. К тому же для оккупантов значительно усложнились поставки вооружения на остров.

Также ранее сообщалось, что ударная авиация Воздушных сил ВСУ совершила до двадцати групповых авиаударов по позициям оккупантов.