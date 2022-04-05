У постачальників купити неможливо: Покровська лікарня отримала важливі медикаменти

Лікарня покровська отримує важливі препарати / Фото: Колаж: Сьогодні, "Сегодня"

Із Запоріжжя до Покровської клінічної лікарні інтенсивного лікування доставили наступну велику партію медикаментів від Фонду Ріната Ахметова та групи компаній "Метінвест".

Керівник КНП "Покровська КЛІЛ" Юрій Бородін каже, що ці медикаменти є дуже важливими і використовуються для надання екстреної допомоги та оперативних втручань.

Реклама

"Купити ці препарати у виробників зараз неможливо, тому ми дуже вдячні Фонду Ріната Ахметова та компанії "Метінвест" за таку вчасну та необхідну допомогу", – прокоментував він.

Головний лікар також наголосив, що ліки надаються згідно з заявками медустанов, а процес їх постачання продуманий до дрібниць. До міст, де присутні підприємства групи "Метінвест", така допомога надходитиме і надалі.

Вона надається за спеціальною програмою "Рінат Ахметов – Порятунок життів". Фонд за 16 років роботи допоміг врятувати життя 8 млн людей.

Реклама

Допомога від "Метінвесту"

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков розповів, що компанія організувала двоступеневу систему надання допомоги.

Наприклад, на базі "Метінвесту" відкрито гуманітарний хаб у Польщі. Спільно з ДТЕК та Фондом Ріната Ахметова там закуповують та збирають гуманітарну допомогу, яку передають європейські країни.

Далі ця допомога вирушає до Запоріжжя, де на базі "Запоріжсталі" її сортують, розкладають у набори, і везуть у міста, де вона потрібна і куди її можливо доставити. Детальніше про це та про те, як "Метінвест" переводить промисловість на воєнні рейки, читайте в нашому матеріалі.

Реклама

"Сьогодні" також розповідали, як ще компанії Ріната Ахметова допомагають українцям у скрутні часи.