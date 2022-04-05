У поставщиков купить невозможно: Покровская больница получила важные медикаменты

Покровская больница получает важные препараты / Фото: Коллаж: Сегодня, "Сегодня"

Из Запорожья в Покровскую клиническую больницу интенсивного лечения доставили очередную крупную партию медикаментов от Фонда Рината Ахметова и группы компаний "Метинвест".

Руководитель КНП "Покровская КЛИЛ" Юрий Бородин говорит, что эти медикаменты очень важны и используются во время предоставление экстренной помощи и оперативных вмешательств.

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"Купить эти препараты у производителей сейчас невозможно, поэтому мы благодарны фонду Рината Ахметова и компании Метинвест за такую своевременную и необходимую помощь", – прокомментировал он.

Главный врач также подчеркнул, что лекарство предоставляется согласно заявкам медучреждений, а процесс их поставки продуман до мелочей. В города присутствия предприятий группы "Метинвест" такая помощь будет поступать и дальше.

Она предоставляется в рамках специальной программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Этот фонд за 16 лет работы помог спасти жизнь 8 млн. человек.

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Помощь "Метинвеста"

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков рассказал, что компания организовала двухступенчатую систему оказания помощи.

Например, на базе "Метинвеста" открыт гуманитарный хаб в Польше. Он совместно с ДТЭК и Фондом Рината Ахметова, закупает и собирает гуманитарную помощь, которую передают европейские страны.

Дальше эта помощь отправляется в Запорожье, где на базе "Запорожстали" сортируется, укладывается в наборы, и отправляется в города, куда ее можно доставить. Подробнее об этом и о том, как "Метинвест" переводит промышленность на военные рельсы читайте в нашем материале.

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"Сегодня" также рассказывали, как еще компании Рината Ахметова помогают украинцам в трудные времена.