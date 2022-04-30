У окупантів починається паніка від однієї згадки про Чорнобаївку – перехоплення СБУ

СБУ перехопили чергову розмову російських окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти масово відмовляються йти у наступ на напрямі Чорнобаївки та шукають "дурнів", які готові стати "гарматним м'ясом".

Про це свідчить нове перехоплення СБУ, який вдалося записати на Херсонщині

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На запису – розмова командира батальйону з РФ з командиром роти, який прибув із поповненням із т.зв. "ДНР".

"Сегодня утром русские отказались, говорят: "Вы чего едете, вы мясо!". Они тут стояли, их послали туда (прим: на Чорнобаївку). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят "Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?!!", и вот это – началась паника", – скаржиться загарбник із "ДНР".

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Він каже, що після втечі росіян лише 5 із 20 осіб "нового поповнення з ДНР" погодилися йти в атаку. А щоб переконати інших, російський командир вдався до брехні: нібито солдати оборонятимуться, а не наступатимуть.

Перехоплення СБУ

Російські окупанти на території України почуваються в небезпеці навіть у тих населених пунктах, які вони захопили.

Трохи раніше батьки російських злочинців у формі були сміливішими і вселяли своїм дітям, що ті повинні розглядати війну в Україні як шанс розбагатіти. Вони називають своїх синів "спонсорами" та закликають їх займатися мародерством на повну.

Ще один перехоплення телефонної розмови свідчить про те, що російські окупанти, що воюють в Україні, озлоблені на своїх командирів і готові скаржитися ними у військову прокуратуру РФ.

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