У колаборантів день не вдався: вибухів на Херсонщині було два

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Підривів автомобілів з колаборантами у Херсонській області могло бути два. Є відомості, що постраждало чорне авто "голови" Чорнобаївки та червоне — "ексслуги народу", з'ясував сайт "Сьогодні".

Агент НАБУ Євген Шевченко, який раніше опублікував відео з підірваним авто, сказав нам, що "голова" окупованої Чорнобаївки Юрій Турулєв пересувався і був підірваний в автомобілі Volkswagen чорного кольору.

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"Щодо авто червоного кольору, то в ньому раніше пересувався екснардеп Ковальов", – сказав Шевченко.

За його словами, поки що залишається під питанням, чи перебував Ковальов у підірваному червоному авто.

Іншими словами, якщо вірити інформації, що з'явилася, то в Херсонській області сталося два підриви авто. В одному з них, чорному, знаходився Юрій Турулєв, у другому авто, червоному, раніше було помічено екснардепа Ковальова.

Передісторія

Раніше позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що в місті Гола Пристань, ймовірно, ліквідовано нардепа-зрадника Ковальова. Також Шевченко опублікував відео.

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Пізніше з'явилися відомості, що у підірваній машині знаходився "голова" окупованої Чорнобаївки Юрій Турулєв. Про це в ексклюзивному коментарі повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.