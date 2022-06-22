Не Ковальов. Стало відомо, якого колаборанта підірвали в Голій Пристані

У Херсонській області підірвали авто окупаційного чиновника із Чорнобаївки

В авто був Турулєв / Фото: Колаж: Сьогодні

В автомобілі, який підірвали сьогодні партизани на Херсонщині, був не екснардеп Олексій Ковальов, а "глава" окупованої Чорнобаївки Юрій Турульов. Про це в ексклюзивному коментарі Сьогодні повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Інформація, що в авто був екснардеп Ковальов – це фейк. За моєю інформацією, українські партизани підірвали авто, в якому знаходився Турульов ("глава" окупованої Чорнобаївки Юрій Турульов. – Авт.). Сам він, на жаль, не постраждав", – розповів Хлань.

В МВС і спецслужбах поки що утрималися від коментарів, посилаючись на те, що чекають на офіційне підтвердження. Однак правоохоронці уточнили, що, за їхніми даними, в авто дійсно не був екснардеп Ковальов.

Реклама

Водночас окупаційна влада в соцмережі підтвердили інформацію про те, що в авто був Турульов.

"У Херсонській області скоєно замах на "голову військово-цивільної адміністрації Чорнобаївки", він легко поранений", – йдеться у повідомленні.

Передісторія

Раніше позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко на своїй сторінці Facebook повідомив, що, за попередньою інформацією, у місті Гола Пристань ліквідовано нардепа-зрадника Ковальова. Також Шевченко опублікував відео.

Реклама

Що відомо про Турульова

Перебуваючи у Чорнобаївці, Юрій Турульов погодився на пропозицію окупантів очолити незаконний орган влади. До цього він був керував приміською автостанцією ТОВ "Херсонавтотранс", розміщеною біля центрального ринку обласного центру. Легітимним головою Чорнобаївської сільської громади є Ігор Дудар.

4 червня "голові" Чорнобаївської громади в Херсонській області Юрію Турульову оголосили про підозру у колабораціонізмі за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.