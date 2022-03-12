У Байдена обговорюють передачу Україні засобів ППО та інших озброєнь

Україна може отримати ППО. Колаж "Сьогодні"

Адміністрація президента Джо Байдена обговорює з європейськими союзниками можливість передачі ?? засобів ППО та інших озброєнь.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Київ зокрема розраховує отримати зенітні ракетні комплекси С-300.

Раніше Джо Байден особисто ухвалив рішення відмовити Україні у передачі польських винищувачів МіГ-29. Американський лідер ветував доставку літаків, щоб не спровокувати Володимира Путіна на ескалацію війни в Україні

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