У Байдена обсуждают передачу Украине средств ПВО и других вооружений

Украина может получить ПВО. Коллаж "Сегодня"

Администрация президента Джо Байдена обсуждает с европейскими союзниками возможность передачи ?? средств ПВО и других вооружений.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Киев, в частности, рассчитывает получить зенитные ракетные комплексы С-300.

Ранее Джо Байден лично принял решение отказать Украине в передаче польских истребителей МиГ-29. Американский лидер ветировал доставку самолетов, чтобы не спровоцировать Владимира Путина на эскалацию войны в Украине.

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