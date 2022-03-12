У Байдена обсуждают передачу Украине средств ПВО и других вооружений

Украина может получить ПВО. Коллаж "Сегодня"
Администрация президента Джо Байдена обсуждает с европейскими союзниками возможность передачи ?? средств ПВО и других вооружений.
Об этом сообщает The Washington Post.
Подробности
Киев, в частности, рассчитывает получить зенитные ракетные комплексы С-300.
Ранее Джо Байден лично принял решение отказать Украине в передаче польских истребителей МиГ-29. Американский лидер ветировал доставку самолетов, чтобы не спровоцировать Владимира Путина на эскалацию войны в Украине.
Обстановка
- Украина 16 сутки подряд сдерживает продвижение российской регулярной армии со срочниками, наемниками и мародерами.
- 11 марта Кремль попытался втянуть Беларусь в войну в Украине, чтобы она затянулась еще на дольше.
- По мнению военного эксперта Олега Жданова, война может затянуться на несколько месяцев – пока мы не уничтожили более 50% российских военных сил.
- По данным Министерство обороны Украины, российские оккупанты пытаются восстановить пути логистического обеспечения собственных подразделений. Но украинские герои им постоянно в этом мешают.
- Одесса готовится к возможному окружению российскими войсками. О целях оккупантов преступной страны заявил на брифинге мэр Одессы Геннадий Труханов, который готовит Одессу к возможному негативному сценарию.