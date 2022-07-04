Том Купер розповів, у чому українська армія перевершила війська НАТО

Олег Панюта поспілкувався з Томом Купером

Військовий аналітик з Австрії Том Купер заявив, що українська армія вже перевершила війська НАТО. За його словами, українці можуть повчити НАТО, як треба воювати.

Про це Купер розповів телеведучому Олегу Панюті для авторського проєкту "Пояснює Панюта" на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Давайте будемо чесними, війська НАТО не мають такого військового досвіду як українські. Так, вони мають військовий досвід в Іраку та Афганістані. Але не в такій великій війні, яка зараз є в Україні. Тож це українці можуть повчити, як треба воювати", – сказав військовий аналітик.

Він додав, що Україні необхідно відправити якнайбільше важкого озброєння, щоб зруйнувати можливості президента РФ Володимира Путіна до подальших атак в Україні. За словами Купера, це єдиний вихід.

Раніше Том Купер назвав причину ракетних ударів Росії по цивільних об'єктах і розповів, як РФ обирає цілі атак.

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Крім того, Том Купер зазначив, що в Україні зараз не так багато зброї, яка б могла зупинити або попередити удар того ж самого російського стратегічного бомбардувальника Ту-22.