Том Купер рассказал, в чем украинская армия превзошла войска НАТО

Олег Панюта пообщался с Томом Купером

Военный аналитик из Австрии Том Купер заявил, что украинская армия уже превзошла войска НАТО. По его словам, украинцы могут поучить НАТО, как надо воевать.

Об этом Купер рассказал телеведущему Олегу Панюте для авторского проекта "Пояснює Панюта" на YouTube-канале "Україна 24".

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"Давайте будем честными, войска НАТО не имеют такого военного опыта, как украинские. Да, у них есть военный опыт в Ираке и Афганистане. Но не в столь большой войне, которая сейчас в Украине. Так что это украинцы могут поучить, как надо воевать", – сказал военный аналитик.

Он добавил, что Украине необходимо отправить как можно больше тяжелого вооружения, чтобы разрушить возможности президента РФ Владимира Путина к дальнейшим атакам в Украине. По словам Купера, это единственный выход.

Ранее Том Купер назвал причину ракетных ударов России по гражданским объектам и рассказал, как РФ выбирает цели атак.

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Кроме того, Том Купер отметил, что в Украине сейчас не так много оружия, которое могло бы остановить или предупредить удар того же российского стратегического бомбардировщика Ту-22.