Син Володимира Чепового закликав не ховати батька завчасно: його немає у списках поранених чи загиблих

Володимир Чеповий (ліворуч) та його син Іван (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Іван Чеповий, син генерального директора видавництва "Бліц-Інформ" та шеф-редактор журналу "Бізнес" Володимира Чепового повідомив, що офіційно його батько вважається зниклим безвісти, а не загиблим. Він попросив не поширювати інформацію про загибель до офіційного підтвердження.

"Сьогодні отримали від заступника військкома листа про те, що батько є офіційно зниклим безвісти. Як і багато інших українських захисників. У жодних списках 200/300 його немає. Я щиро вірю, що все буде гаразд. Чекаємо на офіційну інформацію", – написав Іван Чеповий на своїй сторінці у Facebook.

Раніше інформацію про загибель Чепового поширили речник заступника голови Київської міської державної адміністрації Людмила Шикота, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін, народний депутат Ірина Геращенко та інші.

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Раніше ми повідомляли, що під Ізюмом у Харківській області загинув Олександр Махов – багаторічний воєнкор каналу "Україна" та доброволець, який пройшов Дебальцеве.

Також нагадаємо, на фронті загинув журналіст Максим Мединський.