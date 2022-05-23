Стало відомо, з якого напрямку зайшли стерв'ятники. Подробиці нічного удару по Коростеню

Винищувач з ракетами, які вдарили по Коростеню, випустили з Білорусі / Фото: Колаж: Сьогодні

Ракети по Коростеню на Житомирщині міг запустити винищувач, який вночі піднявся в небо з військового аеродрому Барановичі в Білорусі. Було два зльоти, після яких стало відомо про ракетні удари у прикордонній області.

Про це повідомив Telegram-канал "Білоруські Гаюн", який моніторить військову активність на території Білорусі.

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Стало відомо, що сьогодні о 01:30 – 01:35 з військового аеродрому в Барановичах пішов на зліт винищувач.

01:45 – Турів. Проліт винищувача у напрямку кордону з Україною.

01:58 – перші повідомлення про вибухи у Коростені Житомирської області.

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Крім того, зважаючи на все, через 1,5 години був ще один виліт. Бо повідомляють, що в районі 03:20 – 03:35 у Барановичах був знову чутний звук винищувача.

Після чого о 03:34 повідомляється про повітряну тривогу в Житомирській області і через 20 хвилин надходять повідомлення про черговий ракетний удар.

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Куди потрапили ракети

Як повідомив голова ОВ Житомирської області Віталій Бунченко, приліт був у залізничну інфраструктуру в Коростені.

"Близько 2 і 4 години ночі сталися вибухи в місті Коростені. О другій спрацювала ППО – і просто впала болванка в один із житлових масивів, немає значних пошкоджень. О четвертій прильоти в залізничну інфраструктуру. Головне, що від нічних обстрілів ніхто не постраждав", – заявив Бунченко в ефірі телемарафону.

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