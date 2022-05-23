Війна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇮🇩 Президент Польщі у Києві 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Ракетний удар по Коростеню та потужний обстріл Авдіївки: головне про атаки РФ за ніч

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 травня, 09:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Росіяни вночі вдарили щонайменше по п'яти областях України
Росія атакувала низку міст України.
Росія атакувала низку міст України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ніч на 23 травня в Україні минула неспокійно. Зафіксовані прильоти російських ракет по Житомирській області. З "Ураганів" окупанти вдарили по Дніпропетровщині. А в Авдіївці Донецької області росіяни здійснили найпотужніші обстріли з 2014 року.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію щодо регіонів, де триває війна.

Реклама

Житомирська область

Жителі Коростеня на Житомирщині повідомили, що вночі під час оголошеної повітряної тривоги чули звуки вибухів.

Це також підтвердила заступниця міського голови міста Наталія Чижевська. За її словами, в місті було чути звуки двох вибухів, яким передували спалахи.

Офіційно вибухи в Корестені не коментували. На сторінках каналів місцевих соцмереж повідомляють про три прильоти і дві збиті ракети.

Реклама

Крім того, російські війська у неділю 22 травня вдень завдали ракетного удару по Малину Житомирської області, щонайменше одна людина загинула.

Сумська область

Всю ніч сьогодні ворог обстрілював мирне місто Білопілля та околиці, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Зі своєї території росіяни випускали ракети, гатили з САУ та близько першої ночі нанесли авіаудар.
В результаті – постраждали приватні будинки цивільних жителів міста, щонайменше 11 будинків серйозно пошкоджено. На щастя, обійшлося без людських жертв.

Реклама

Також ворог зі своєї території вночі вів мінометний вогонь по північній частині Шосткинського району.

Наслідки обстрілів. Фото: Дмитро Живицький

Дніпропетровська область

Ніч була безкінечною повітряною тривогою. У більшості районів все нормально, відзвітував голова ОВА Валентин Резніченко.

У Криворізькому – знову стріляли. Ворог двічі вдарив з "Ураганів" по Апостолівській громаді. Влучив між селами. Люди не постраждали.

Як уточнив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, Апостолівська, Широківська і Зеленодольська громади Криворізького району – це Херсонський напрямок. Обстріли вказаних територій – це демонстративні дії ворога для недопущення перекидання підрозділів Сил оборони України на інші напрямки, їх сковування. Тому громади, які знаходяться поруч з Херсонщиною, так часто потрапляють під обстріли.

У всіх інших громадах та районах наразі ситуація спокійна і контрольована. Окупаційних військ РФ на території Дніпропетровщини немає.

Головне про війну в Україні на ранок 23 травня – дивіться у відео ведучого Олексія Бурлакова на YouTube-каналі "Україна 4.5.0":

Луганська область

Як повідомив Сергій Гайдай, в реанімації Дніпра померла 11-річна дівчинка з Привілля, яка потрапила під обстріл два тижні тому та була госпіталізована з мінно-вибуховою травмою.

Учора також загинула жителька Лисичанська, у квартиру якої ввечері влучив російський снаряд. Обстріл цього житлового кварталу був дуже щільним – пошкоджено одразу чотири будинки. Загалом у місті зафіксовані руйнування в 13 будинках. Потужні удари неодноразово витримував Новодружеськ, проте 28 будинків там теж зруйновані.

Загалом за 22 травня на Луганщині ворог влучив у понад 70 об’єктів житлового фонду. Крім названих вище, це 13 будинків у Золотому, чотири – в Нирковому, по три – в Миколаївці та Катеринівці, два – в Гірському.

У Сєвєродонецьку росіянами пошкоджено п’ять багатоповерхівок та торговельні площі ринку. Поранення отримав літній чоловік, якого поліцейські своєчасно доставили до лікарні.

Фото: Сергій Гайдай

Донецька область

Вночі повідомлялося про те, що російські окупанти почали масовий обстріл Авдіївки. Його назвали одним з найсильніших з 2014 року. У місті вже багато руйнувань, є пожежі.

Селище Хімік та стара частина міста опинилися під масованим обстрілом російських окупантів.

"Багато руйнувань багатоповерхівок та в приватному секторі. Пожежі в місті. Горить опорна школа, яку цього навчального року відкрили після ремонту. Є постраждалі", — йдеться в повідомленні.

Авдіївка в ніч на 23 травня. Фото: "Дзеркало тижня"

За 22 травня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Лимані, 1 у Дачному, 1 у Клиновому і 1 в Авдіївці. Ще 11 людей зазнали поранень.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині.

Одеська область

За даними речника обласної військової адміністрації, ніч у місті та області пройшла під сигнали повітряної тривоги, але без обстрілів.

Він додав, що російський крейсер "Адмірал Макаров" увійшов в акваторію Чорного моря. Ворог намагається закріпитися на о. Зміїний, стягуючи туди засоби ППО.

У цьому ж районі відбувається перегрупування та маневрування відповідних сил чорноморського флоту РФ. До них і приєднався "Адмірал Макаров".

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Хроніка обстрілів
Війна в Україні з космосу
Українці за кордоном
Діпломатичний фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Допомога під час війни
Наші гроші
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 08:40 23 травня
1
Особовий склад 29200
Особовий склад
2
Літаки 204
Літаки
3
Гелікоптери 170
Гелікоптери
4
Танки 1293
Танки
5
ББМ 3141
ББМ
6
Артилерія 604
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 476
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2206
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Захисник Маріуполя... Матрос Атанас Іванов - морпіх, 21-річний спортсмен-важкоатлет з Запоріжжя, який неодноразово ставав призером і переможцем змагань. Загинув під час захисту Маріуполя. За героїзм і самовідданість нагороджений орденом "За мужність" (посмертно).

Історія героя
Нескорені
Пані Аліна - мати розвідника з бригади гетьмана Івана Сірка, який загинув у бою під Харковом. Після смерті сина стала активним донором крові для поранених бійців. “Сергій свою кров у бою віддав, може, я своєю хоч когось іншого врятую” - пояснює жінка.
Історія матері
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30309.08

Binance Coin (BNB)

323.93

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

71.7

Theta (THETA)

1.32

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,92 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.92

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти