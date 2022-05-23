Ракетний удар по Коростеню та потужний обстріл Авдіївки: головне про атаки РФ за ніч

Росіяни вночі вдарили щонайменше по п'яти областях України

Росія атакувала низку міст України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ніч на 23 травня в Україні минула неспокійно. Зафіксовані прильоти російських ракет по Житомирській області. З "Ураганів" окупанти вдарили по Дніпропетровщині. А в Авдіївці Донецької області росіяни здійснили найпотужніші обстріли з 2014 року.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію щодо регіонів, де триває війна.

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Житомирська область

Жителі Коростеня на Житомирщині повідомили, що вночі під час оголошеної повітряної тривоги чули звуки вибухів.

Це також підтвердила заступниця міського голови міста Наталія Чижевська. За її словами, в місті було чути звуки двох вибухів, яким передували спалахи.

Офіційно вибухи в Корестені не коментували. На сторінках каналів місцевих соцмереж повідомляють про три прильоти і дві збиті ракети.

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Крім того, російські війська у неділю 22 травня вдень завдали ракетного удару по Малину Житомирської області, щонайменше одна людина загинула.

Сумська область

Всю ніч сьогодні ворог обстрілював мирне місто Білопілля та околиці, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Зі своєї території росіяни випускали ракети, гатили з САУ та близько першої ночі нанесли авіаудар.

В результаті – постраждали приватні будинки цивільних жителів міста, щонайменше 11 будинків серйозно пошкоджено. На щастя, обійшлося без людських жертв.

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Також ворог зі своєї території вночі вів мінометний вогонь по північній частині Шосткинського району.

Наслідки обстрілів. Фото: Дмитро Живицький

Дніпропетровська область

Ніч була безкінечною повітряною тривогою. У більшості районів все нормально, відзвітував голова ОВА Валентин Резніченко.

У Криворізькому – знову стріляли. Ворог двічі вдарив з "Ураганів" по Апостолівській громаді. Влучив між селами. Люди не постраждали.

Як уточнив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, Апостолівська, Широківська і Зеленодольська громади Криворізького району – це Херсонський напрямок. Обстріли вказаних територій – це демонстративні дії ворога для недопущення перекидання підрозділів Сил оборони України на інші напрямки, їх сковування. Тому громади, які знаходяться поруч з Херсонщиною, так часто потрапляють під обстріли.

У всіх інших громадах та районах наразі ситуація спокійна і контрольована. Окупаційних військ РФ на території Дніпропетровщини немає.

Головне про війну в Україні на ранок 23 травня – дивіться у відео ведучого Олексія Бурлакова на YouTube-каналі "Україна 4.5.0":

Луганська область

Як повідомив Сергій Гайдай, в реанімації Дніпра померла 11-річна дівчинка з Привілля, яка потрапила під обстріл два тижні тому та була госпіталізована з мінно-вибуховою травмою.

Учора також загинула жителька Лисичанська, у квартиру якої ввечері влучив російський снаряд. Обстріл цього житлового кварталу був дуже щільним – пошкоджено одразу чотири будинки. Загалом у місті зафіксовані руйнування в 13 будинках. Потужні удари неодноразово витримував Новодружеськ, проте 28 будинків там теж зруйновані.

Загалом за 22 травня на Луганщині ворог влучив у понад 70 об’єктів житлового фонду. Крім названих вище, це 13 будинків у Золотому, чотири – в Нирковому, по три – в Миколаївці та Катеринівці, два – в Гірському.

У Сєвєродонецьку росіянами пошкоджено п’ять багатоповерхівок та торговельні площі ринку. Поранення отримав літній чоловік, якого поліцейські своєчасно доставили до лікарні.

Фото: Сергій Гайдай

Донецька область

Вночі повідомлялося про те, що російські окупанти почали масовий обстріл Авдіївки. Його назвали одним з найсильніших з 2014 року. У місті вже багато руйнувань, є пожежі.

Селище Хімік та стара частина міста опинилися під масованим обстрілом російських окупантів.

"Багато руйнувань багатоповерхівок та в приватному секторі. Пожежі в місті. Горить опорна школа, яку цього навчального року відкрили після ремонту. Є постраждалі", — йдеться в повідомленні.

Авдіївка в ніч на 23 травня. Фото: "Дзеркало тижня"

За 22 травня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Лимані, 1 у Дачному, 1 у Клиновому і 1 в Авдіївці. Ще 11 людей зазнали поранень.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині.

Одеська область

За даними речника обласної військової адміністрації, ніч у місті та області пройшла під сигнали повітряної тривоги, але без обстрілів.

Він додав, що російський крейсер "Адмірал Макаров" увійшов в акваторію Чорного моря. Ворог намагається закріпитися на о. Зміїний, стягуючи туди засоби ППО.

У цьому ж районі відбувається перегрупування та маневрування відповідних сил чорноморського флоту РФ. До них і приєднався "Адмірал Макаров".

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