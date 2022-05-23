Окупанти вдарили ракетами по Житомирській області

Інформація стосовно жертв відсутня

Ворог обстрілює Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують завдавати удари по українським населеним пунктам. Цього разу "прилетіло" в Житомирську область.

Про це повідомляє Суспільне.

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Жителі Коростеня Житомирської області розповіли, що під повітряної тривоги вночі чули вибухи у місті.

Також це підтвердила заступниця міського голови міста Наталія Чижевська. За її словами, в місті було чути звуки двох вибухів, яким передували спалахи.

Нині будь-яка інформація стосовно жертв відсутня.

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Окупанти вдарили ракетою по Самарі

У Дніпропетровській області росіяни вдарили ракетою по річці Самара. Обійшлося без жертв. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Орки розпочали "денацифікацію" української риби", — прокоментував Резніченко.

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