Окупанти вдарили ракетами по Житомирській області

Російські окупанти продовжують завдавати удари по українським населеним пунктам. Цього разу "прилетіло" в Житомирську область.
Про це повідомляє Суспільне.
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Жителі Коростеня Житомирської області розповіли, що під повітряної тривоги вночі чули вибухи у місті.
Також це підтвердила заступниця міського голови міста Наталія Чижевська. За її словами, в місті було чути звуки двох вибухів, яким передували спалахи.
Нині будь-яка інформація стосовно жертв відсутня.
Окупанти вдарили ракетою по Самарі
У Дніпропетровській області росіяни вдарили ракетою по річці Самара. Обійшлося без жертв. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Орки розпочали "денацифікацію" української риби", — прокоментував Резніченко.