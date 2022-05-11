Стало відоме ім'я ще одного ката з РФ, який катував українців

Командир скоював військові злочини в Україні / Колаж "Сьогодні"

9 травня Броварська окружна прокуратура повідомила про підозру командиру розвідувальної роти розвідувального батальйону 15-ї окремої мотострілецької бригади, яку називають "миротворчою". Військового підозрюють у жорстокому поводженні з людьми у селі Мокрець Київської області. Командир незаконно утримував людей у підвалі, допитував та сильно бив. Цього російського ката звуть Антон Струєв.

Про це пише Радіо Свобода.

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Військовослужбовці-"миротворці"

Військова частина 90600 або 15-а окрема мотострілецька бригада є частиною миротворчих сил РФ. Місце дислокації – селище Рощинське, Самарська область. З цієї бригади раніше вже ідентифікували військовослужбовців, які чинили злочини проти мирних жителів України.

У YouTube можна знайти чимало відео про цю військову частину. Наприклад, один з тих, хто в ній служив, розпові про роки в армії, показавши кілька фото. Серед них, зокрема, намальована кимось із солдатів свастика на стіні.

Фото з військової частини. Фото: Радіо Свобода

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Військові цієї бригади виконували "миротворчі завдання" у Північній Осетії, Придністров'ї та Абхазії, а також брали участь у бойових діях на Донбасі та у захопленні Криму, про що писали раніше.

За що били мирних?

Ранок 19 березня. Частина Київської області все ще перебуває під російською окупацією. Двох селян зупинили російські військові та відправили у льох "чекати командира" – так пояснив один з них.

Пізніше командир у постраждалих почав з'ясовувати, чи вони не є "бандерівцями" чи "нациками". На відповідь "ні" почав допитувати бранців, щоб отримати інформацію про українських військових. Дістав тактичні рукавички і почав бити. Одному зламав ніс. Іншого – вдарив у щелепу.

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Військового-ката вдалося ідентифікувати.

"Беркут"

Це – Антон Струєв. Командир розвідувальної роти розвідувального батальйону 15-ї окремої мотострілецької бригади. Старший лейтенант.

Йому 29 років. Позивний "Беркут".

Командир розвідувальної роти розвідувального батальйону 15-ї окремої мотострілецької бригади Антон Струєв. Фото: Радіо Свобода

У сюжетах на російському телебаченні військового героїзують за участь у війні, яку продовжують називати спецоперацією.

Цим пишається його мати.

Пост мами Антона Струєва в "Однокласниках". Фото: Радіо Свобода

Зрозуміти її ставлення до війни не складно: вона ставить лайк пропагандистським новинам – наприклад, як "Американський аналітик звинуватив у вбивстві людей у Бучі українські війська".

Дружина Анастасія, в соцмережах під дівочим прізвищем Гальцева, вітаючи Струєва з днем народження, побажала завжди "досягати своєї мети".

Антона Струєва привітали із днем народження. Фото: Радіо Свобода

Вона публікує фото з Криму. Ось вони разом на тлі Ластівчиного гнізда у 2017. Бригада, в якій служить чоловік, брала участь у вторгненні до Криму, який пізніше був незаконно анексований Росією.

Антон Струєв у Криму. Фото: Радіо Свобода

На прохання "Схем" користувач у "Однокласниках" запитав у дружини та родичів Струєва, чи відомо їм, з якою метою він воював в Україні та про те, що він катував мирних жителів. Вони прочитали повідомлення, але не відреагували.

9 травня бригаді Антона Струєва Путін надав "почесне звання". Вона стала "гвардійською".

Цього ж дня Броварська окружна прокуратура Київської області повідомила Струєву про підозру за ч.1 статті 438 ККУ "Порушення законів та звичаїв війни".

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