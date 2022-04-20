Спікер Міноборони: Битва за Донбас – це вирішальна битва за Україну, і вона вже почалася

Війна РФ проти України продовжується. Фото: колаж "Сьогодні"

В останні кілька днів російські окупанти значно активізували наступальні дії у Східній операційній зоні, збільшили кількість ракетних ударів та артилерійських обстрілів фактично по всій лінії бойового зіткнення. Тому зараз ми можемо говорити, що ця вирішальна битва за Донбас уже розпочалася.

Про це заявив спікер Міноборони, полковник Олександр Мотузяник в інтерв'ю РБК Україна.

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"Власне, широкий наступ російської армії на сході України рано чи пізно мав відбутися. Але тут важливо розуміти, що наші українські міста і містечка на сході держави – це великі і маленькі фортеці, які сьогодні мужньо тримають оборону та стоять на заваді ворогу в його планах захопити усі наші території. Тому битва на Донбасі це, без перебільшення, вирішальна битва за Україну", – сказав він.

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