Радник Резнікова заявив про провал ще одного бліцкригу РФ

У Резнікова констатували, що контратаки ЗСУ будуть більш ефективні після поставок зброї. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська армія, як і раніше контролює завод "Азот" у Сєвєродонецьку, на території якого ховається велика кількість цивільних осіб. Бліцкриг Росії із захоплення міста провалився. Проте ситуація дуже тяжка.

Про це заявив в інтерв'ю DW радник міністра оборони України Олексія Резнікова Юрій Сак у понеділок, 13 червня.

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"Ще один російський бліцкриг провалився через завзятий опір українських солдатів", – сказав Сак.

Водночас, за його словами, з гуманітарного погляду ситуація в Сєвєродонецьку "дуже важка" і схожа на ту, яка була в блокадному Маріуполі, хоча зараз події розвиваються динамічніше.

"Йдуть вуличні бої. В окремих місцях українська армія робить контратаки, які могли б проводитися більш ефективно", якби Україна в найкоротший термін отримала у розпорядження важкі озброєння", – наголосив Сак.

Ситуація у Сєвєродонецьку

Російські окупанти знищили вже два з трьох мостів, що ведуть до Сєвєродонецька. Окупаційними силами Росії зруйновано автомобільний міст "Пролетарський", який сполучав Сєвєродонецьк та Лисичанськ, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни кидають усі сили, щоб відрізати Сєвєродонецьк. Наступні два-три дні будуть показовими", – упевнений Гайдай.

Раніше ми повідомляли, що окупантам потрібно буде забезпечити подальші складні оперативні цілі за межами Сєверодонецька, включаючи ключове місто Краматорськ та головну дорогу М04 Дніпро – Донецьк.

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Також повідомлялося, що росіяни зазнали дуже великих втрат у Сєвєродонецьку та на околицях.