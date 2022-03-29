Унікальний випадок. Генерал ЗСУ розкрив деталі знищення корабля "Саратов"

Генерал ЗСУ розповів про удар по кораблю РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

ЗСУ для знищення російського великого десантного корабля "Саратов" у порту Бердянська використовували зброю, яка безпосередньо не пристосована для бойових дій на морі.

Про це у загальнонаціональному ефірі розповів генерал-майор СБУ Віктор Ягун.

Реклама

"Ситуація унікальна, тому що ніхто ніколи не використовував таку систему зброї проти кораблів", – наголосив генерал.

Ягун додав, що з початку війни українські військові вже провели кілька подібних операцій – усі ці ситуації є унікальними.

"Це те, що ми "накрили" ракетними комплексами з берега патрульний корабель біля Одеси, і те, що ми використали ПЗРК проти катера, і те, що ми використали проти цього корабля "Точку-У" — це унікальні ситуації. Ці ситуації можуть вивчати, як зброю, яка не пристосована для ведення бойових дій на морі, було використано ЗСУ" , – сказав він.

Реклама

Генерал уточнив, що наші військові постійно одержують розвідувальну інформацію – її передають навіть мирні жителі тимчасово окупованих територій.

"Значна частина населення, яке перебуває зараз під окупацією, добровільно допомагає ЗСУ та розвідці. Тому інформація прибуває в режимі онлайн", – наголосив він.

ЗСУ знищують кораблі окупантів

24 березня у Бердянському порту Запорізької області було чути сильні вибухи. ЗСУ знищили десантний корабель окупантів "Орськ" та резервуар на 3000 тонн палива. Пожежа перекинулася на склад боєприпасів ворога.

Реклама

Також стало відомо, що крім знищеного "Орська", було пошкоджено ще кілька російських військових суден. За даними Obozrevatel, сталася пожежа на великому десантному кораблі "Саратов".

"Рятуються втечею БДК "Куніков" та "Новочеркаськ", які також отримали пошкодження та втрати серед екіпажів (11 поранених, 3 загиблих)" , – пише ресурс.