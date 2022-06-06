Синєгубов розповів про жертви та руйнування в Харківській області після нічного штурму

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Ворог атакував наші позиції на Ізюмщині, успіху не мав і змушений був відступити, зазнавши втрат. Про ситуацію на Харківщині розповів голова ОВА Олег Синєгубов у відеозверненні.

На північному та північно-східному напрямку окупанти зосередили увагу на обороні. ЗСУ намагаються просуватися вперед. Ворог посилює обстріли житлових районів, повідомив він.

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За минулу добу окупанти обстрілювали з РСЗО Салтівський та Слобідський райони Харкова, Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони області. В Харкові є влучання в житловий будинок. Попередньо, ніхто не постраждав.

Пошкодження та жертви

В області пошкоджені житлові будинки, громадські будівлі, автомобілі, об‘єкти критичної інфраструктури. У м. Балаклія Ізюмського району 1 загиблий, 7 поранених. В Чугуєві – 1 загиблий, 1 поранений. В Харківському районі 1 загиблий в Черкаській Лозовій, 2 поранених в с. Слобожанське.

Загалом в області протягом доби: 3 загиблих та 10 поранених.

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