Синегубов рассказал о жертвах и разрушениях в Харьковской области после ночного штурма

Олег Синегубов рассказал о ситуации на Харьковщине / Фото: Коллаж: Сегодня

Враг атаковал наши позиции на Изюмщине, успеха не имел и вынужден был отступить, понеся потери. О ситуации на Харьковщине рассказал председатель ОВА Олег Синегубов в видеообращении.

На северном и северо-восточном направлении оккупанты сосредоточили внимание на обороне. ВСУ пытаются продвигаться вперед. Враг усиливает обстрелы жилых районов, сообщил он.

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За минувшие сутки оккупанты обстреливали из РСЗО Салтовский и Слободской районы Харькова, Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы области. В Харькове есть попадание в жилой дом. Предварительно никто не пострадал.

Повреждения и жертвы

В области повреждены жилые дома, общественные здания, автомобили, объекты критической инфраструктуры. В г. Балаклея Изюмского района 1 погибший, 7 раненых. В Чугуеве – 1 погибший, 1 раненый. В Харьковском районе 1 погибший в Черкасской Лозовой, 2 раненых в с. Слобожанское.

В области в течение суток: 3 погибших и 10 раненых.

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