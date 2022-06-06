Бои в Луганской области и авиаудары на Донецком направлении: главные атаки РФ за ночь (фото)

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию об областях, где идет война

РФ штурмует украинские населенные пункты. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты снова обстреляли и нанесли авиаудары по Луганской области. Кроме того, РФ выпустила ракету по Украине, но в Полтавской области ее уничтожили. Также продолжается штурм на Донецком направлении.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию об областях, где идет война.

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Луганская область

Российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк. Есть много разрушений в Горской громаде. Кроме того, спасатели ликвидировали пожар около 1000 кв. метров в Лисичанске. Захватчики РФ обстреляли пекарню, которая до последнего выпекала хлеб для местных жителей. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Кроме пекарни, пострадали несколько зданий государственных учреждений и две многоэтажки. Во время вражеских обстрелов Приволья получила ранения местная жительница. В больницу ее доставили полицейские.

Более серьезные разрушения в Горской громаде. Это 16 домов в Золотом, три – в Горском. Также шесть домов разрушены во Врубовке. Сколько в Северодонецке – сосчитать трудно, потому что там идут уличные бои.

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"Впрочем, Вооруженные силы Украины держат оборону. В этом убедился и глава государства, который посетил наши передовые позиции на Луганщине", – подчеркнул Гайдай.

После вражеских обстрелов пострадала также гражданская инфраструктура в районах Метелкино, Боровского, Устиновки, Тошковки.

Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны Золотое, Ореховое, Горское, Врубовка.

Кроме того, оккупанты вели штурмовые действия в районах Белогоровки и Николаевки. Враг понес значительные потери в живой силе и технике.

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Авиационные удары нанесены по гражданской инфраструктуре в Лисичанске.

Войска РФ обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай Войска РФ обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай Войска РФ обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай Войска РФ обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай Войска РФ обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай Войска РФ обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай Войска РФ обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай Войска РФ обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай Войска РФ обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай Войска РФ обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай 1 /10

Полтавская область

В небе над Полтавщиной ВСУ сбили вражескую ракету. Власти просят не пренебрегать воздушными тревогами.

Харьковское направление

Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Базиловка, Кутузовка и Петровское.

Из артиллерии разного калибра враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье, Дубровно, Новая Дмитровка и Курулька.

Донецкое направление

Враг нанес ракетно-авиационные удары по Славянску, Лисичанску и Орехову.

Бахмутское направление

На Бахмутском направлении противник вел обстрелы позиций наших подразделений из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Золотое, Орехово, Горное, Врубовка, Клиново, Белогоровка, Покровское и Роты. Применил штурмовую и армейскую авиацию для авиаударов недалеко от Бахмута и Берестово. Вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Николаевка. Враг понес значительные потери, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

Южнобугское направление

На Южнобугском направлении, с целью сковывания наших войск, оккупанты производили обстрелы из артиллерии разного калибра в районах населенных пунктов Таврическое, Новая Заря, Степная Долина, Новониколаевка и Кобзарцы.

Ведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 6 июня: на белорусской границе продолжают располагаться российские войска, обстрелы продолжаются по всей линии фронта, враг пытается захватить Святогорск и продолжает атаки в Северодонецке, авиация РФ целит по гражданским объектам на Донбассе.

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