Сильна пожежа в Дніпрі та кілька атак на Харків: головне про обстріли РФ за ніч (фото, відео)

Ніч на суботу 10 червня в Україні пройшла неспокійно. Як і напередодні, окупанти обстрілювали Харків, а також постраждав Дніпро – у Мережі з'явилися відео великого загоряння у межах міста, яке виникло, за повідомленнями, також внаслідок атаки ворога.

Ракетний удар по Харкову

Ворог атакував Харків ближче до півночі п'ятниці, 9 червня. За неперевіреною інформацією, було запущено не менше 4 ракет із російського Білгорода. У мережі публікували відео прольоту ракет.

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Після прильотів у Харкові розпочалися пожежі.

Пожежа у Дніпрі

У місті помітили сильну пожежу. Як повідомляють телеграм-канали, вогонь був спровокований падінням уламка ракети після обстрілу. Офіційна міська влада ще не коментувала займання. Тривога у місті та області звучала з 02:35 до 04:02.