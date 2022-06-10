Сильный пожар в Днепре и несколько атак на Харьков: главное об обстрелах РФ за ночь (фото, видео)

Ночь на субботу, 10 июня, в Украине прошла неспокойно. Как и накануне, оккупанты обстреливали Харьков, а также пострадал Днепр – в Сети появились видео крупного возгорания в черте города, которое возникло, по сообщениям, также вследствие атаки врага.

Ракетный удар по Харькову

Враг атаковал Харьков ближе к полуночи пятницы, 9 июня. По непроверенной информации, было запущено не менее 4 ракет из российского Белгорода. В сети публиковали видео пролета ракет.

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После прилетов в Харькове начались пожары.

Пожар в Днепре

в городе заметили сильный пожар. Как сообщают телеграм-каналы, огонь был спровоцирован падением обломка ракеты после обстрела. Официальные городские власти еще не комментировали возгорание. Тревога в городе и области звучала с 02:35 до 04:02.