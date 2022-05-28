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Штурм Сєвєродонецька та ракетний удар по Сумщині: головне про атаки РФ за ніч

Інна Собора
28 травня, 09:19
Окупанти також обстрілювали Запорізьку та Дніпропетровську області

Росія продовжує атакувати українські міста. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська продовжують атакувати українські міста та села по всій території країни. Найгарячіша ситуація зараз в районі Сєвєродонецька, де вже почалися вуличні бої. Однак, складною є ситуація і в Сумській області, де росіяни майже безперервно обстрілюють прикордонні території. Крім того, удари вночі були по Харкову, в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Сайт "Сьогодні" зібрав головне про атаки Росії за останню ніч.

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Дніпропетровська область

Як повідомив голова облради Микола Лукашук, вночі окупанти обстріляли територію Зеленодольської громади. В одному з сіл під вогонь потрапила територія церкви: пошкоджено вікна, огорожу та ворота.

Люди цілі, ніхто не постраждав. Це вже другий випадок в області, коли окупанти поцілили по храму.

В інших громадах Дніпропетровщини ніч минула тихо. Окупаційних військ в регіоні немає.

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Головне про війну в Україні на ранок 28 травня – дивіться у відео ведучого Олексія Бурлакова на YouTube-каналі "Україна 4.5.0":

Луганська область

Росіян вдалося потиснути на раніше зайняті позиції, пошкоджено ще один міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Але проїзд між містами зберігається, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

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У росіян значні втрати і вони вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Втім, не полишають спроб вийти в тил наших військ та порушити логістичне забезпечення Луганщини. Сєвєродонецьк ворог впритул обстрілював декілька разів, щонайменше тричі – дуже потужно, подекуди розпочиналися вуличні бої. Як наслідок, маємо пошкодження 14 багатоповерхівок. Також серйозно обстріляне прилегле селище Синецький, яке місцеві часто називають хутором".

Крім того, зафіксовані руйнування в інших містах Луганщини: дев’ять будинків в Гірському, по чотири – в Золотому та Лисичанську. А також у смт Врубівка – 12, селі Оріхове – два.

Наслідки обстрілів. Фото: Сергій Гайдай

Сумська область

З опівночі до четвертої ранку Росія обстрілювала територію області. По Сумщині завдано ракетного удару. У Путивльській громаді зруйноване сільгосппідприємство.

Зі своєї території росіяни вели мінометний вогонь по території Зноб-Новгородської громади, близько 6 прильотів.

Крім того, зі своєї території росіяни вели артобстріл Есманської громади. Близько 30 прильотів по околицях Бачівська.

"На щастя, обійшлося без людських жертв",повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Наслідок ракетного удару по Путивльській громаді. Фото: Дмитро Живицький

Запорізька область

Як повідомляють в соцмережах, вночі окупанти обстріляли західну частину Василівки зі своїх запасних позицій. Офіційної інформації наразі немає.

Харківська область

В Мережі також повідомлялося про нічні вибухи у Харкові.

"Імовірно, робота "Іскандерів" з території Білгорода. На відео місцеві жителі зняли "вильоти" ракет", – йдеться в підписі до відео.

Одеська область

Як відзвітував речник військової адміністрації Сергій Братчук, ніч у місті та області минула без обстрілів. Оголошення рф про начебто безпечні маршрути у Чорному морі для цивільного судноплавства – маніпуляція.

Він додав, що сили оборони Одещини тренуються і виконують відповідні бойові завдання.

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