Штурм Сєвєродонецька та ракетний удар по Сумщині: головне про атаки РФ за ніч

Росія продовжує атакувати українські міста. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська продовжують атакувати українські міста та села по всій території країни. Найгарячіша ситуація зараз в районі Сєвєродонецька, де вже почалися вуличні бої. Однак, складною є ситуація і в Сумській області, де росіяни майже безперервно обстрілюють прикордонні території. Крім того, удари вночі були по Харкову, в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Сайт "Сьогодні" зібрав головне про атаки Росії за останню ніч.

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Дніпропетровська область

Як повідомив голова облради Микола Лукашук, вночі окупанти обстріляли територію Зеленодольської громади. В одному з сіл під вогонь потрапила територія церкви: пошкоджено вікна, огорожу та ворота.

Люди цілі, ніхто не постраждав. Це вже другий випадок в області, коли окупанти поцілили по храму.

В інших громадах Дніпропетровщини ніч минула тихо. Окупаційних військ в регіоні немає.

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Луганська область

Росіян вдалося потиснути на раніше зайняті позиції, пошкоджено ще один міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Але проїзд між містами зберігається, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

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У росіян значні втрати і вони вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Втім, не полишають спроб вийти в тил наших військ та порушити логістичне забезпечення Луганщини. Сєвєродонецьк ворог впритул обстрілював декілька разів, щонайменше тричі – дуже потужно, подекуди розпочиналися вуличні бої. Як наслідок, маємо пошкодження 14 багатоповерхівок. Також серйозно обстріляне прилегле селище Синецький, яке місцеві часто називають хутором".

Крім того, зафіксовані руйнування в інших містах Луганщини: дев’ять будинків в Гірському, по чотири – в Золотому та Лисичанську. А також у смт Врубівка – 12, селі Оріхове – два.

Наслідки обстрілів. Фото: Сергій Гайдай

Сумська область

З опівночі до четвертої ранку Росія обстрілювала територію області. По Сумщині завдано ракетного удару. У Путивльській громаді зруйноване сільгосппідприємство.

Зі своєї території росіяни вели мінометний вогонь по території Зноб-Новгородської громади, близько 6 прильотів.

Крім того, зі своєї території росіяни вели артобстріл Есманської громади. Близько 30 прильотів по околицях Бачівська.

"На щастя, обійшлося без людських жертв", – повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Наслідок ракетного удару по Путивльській громаді. Фото: Дмитро Живицький

Запорізька область

Як повідомляють в соцмережах, вночі окупанти обстріляли західну частину Василівки зі своїх запасних позицій. Офіційної інформації наразі немає.

Харківська область

В Мережі також повідомлялося про нічні вибухи у Харкові.

"Імовірно, робота "Іскандерів" з території Білгорода. На відео місцеві жителі зняли "вильоти" ракет", – йдеться в підписі до відео.

Одеська область

Як відзвітував речник військової адміністрації Сергій Братчук, ніч у місті та області минула без обстрілів. Оголошення рф про начебто безпечні маршрути у Чорному морі для цивільного судноплавства – маніпуляція.

Він додав, що сили оборони Одещини тренуються і виконують відповідні бойові завдання.

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