Штурм Северодонецка и ракетный удар по Сумской области: главное об атаках РФ за ночь

Россия продолжает атаковать украинские города. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска продолжают атаковать украинские города и села по всей территории страны. Самая горячая ситуация сейчас в районе Северодонецка, где уже начались уличные бои. Однако, сложная ситуация и в Сумской области, где россияне почти непрерывно обстреливают пограничные территории. Кроме того, удары ночью были по Харькову, Запорожской и Днепропетровской областях.

Сайт "Сегодня" собрал главное об атаках России за последнюю ночь.

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Днепропетровская область

Как сообщил председатель облсовета Николай Лукашук, ночью оккупанты обстреляли территорию Зеленодольской общины. В одном из сел под огонь попала территория церкви: повреждены окна, забор и ворота.

Люди целые, никто не пострадал. Это уже второй случай в области, когда оккупанты попали в храм.

В других общинах Днепропетровщины ночь прошла тихо. Оккупационных войск в регионе нет.

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Луганская область

Россиянам удалось пожать на ранее занятые позиции, поврежден еще один мост между Северодонецком и Лисичанском. Но проезд между городами сохраняется, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

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У россиян значительные потери и вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Впрочем, не оставляют попыток выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение Луганщины. Северодонецк враг в упор обстреливал несколько раз, по меньшей мере трижды – очень мощно, кое-где начинались уличные бои. Как следствие, повреждение 14 многоэтажек. Также серьезно обстрелян прилегающий поселок Синецкий, который местные часто называют хутором.

Кроме того, зафиксированы разрушения в других городах Луганщины: девять домов в Горном, по четыре – в Золотом и Лисичанске. А также в пгт Врубовка – 12, селе Орехово – два.

Последствия обстрелов. Фото: Сергей Гайдай

Сумская область

С полуночи до четырех утра Россия обстреливала территорию области. По Сумщине нанесен ракетный удар. В Путивльской общине разрушено сельхозпредприятие.

Со своей территории россияне вели минометный огонь по территории Зноб-Новгородской общины, около 6 прилетов.

Кроме того, со своей территории россияне вели артобстрел Эсманской общины. Около 30 прилетов по окрестностям Бачевска.

"К счастью, обошлось без человеческих жертв", – сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Следствие ракетного удара по Путивльской общине. Фото: Дмитрий Живицкий

Запорожская область

Как сообщают в соцсетях, ночью оккупанты обстреляли западную часть Васильевки со своих запасных позиций. Официальной информации пока нет.

Харьковская область

В Сети также сообщалось о ночных взрывах в Харькове.

"Вероятно, работа "Искандеров" с территории Белгорода. На видео местные жители сняли "вылеты" ракет", – говорится в подписи к видео.

Одесская область

Как отчитался спикер военной администрации Сергей Братчук, ночь в городе и области прошла без обстрелов. Объявления России о якобы безопасных маршрутах в Черном море для гражданского судоходства – манипуляция.

Он добавил, что силы обороны Одесской области тренируются и выполняют соответствующие боевые задания.

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