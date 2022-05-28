Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Война Вторжение в Украину

Штурм Северодонецка и ракетный удар по Сумской области: главное об атаках РФ за ночь

Инна Собора
28 мая, 09:19
Оккупанты также обстреливали Запорожскую и Днепропетровскую области

Россия продолжает атаковать украинские города. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска продолжают атаковать украинские города и села по всей территории страны. Самая горячая ситуация сейчас в районе Северодонецка, где уже начались уличные бои. Однако, сложная ситуация и в Сумской области, где россияне почти непрерывно обстреливают пограничные территории. Кроме того, удары ночью были по Харькову, Запорожской и Днепропетровской областях.

Сайт "Сегодня" собрал главное об атаках России за последнюю ночь.

Реклама

Днепропетровская область

Как сообщил председатель облсовета Николай Лукашук, ночью оккупанты обстреляли территорию Зеленодольской общины. В одном из сел под огонь попала территория церкви: повреждены окна, забор и ворота.

Люди целые, никто не пострадал. Это уже второй случай в области, когда оккупанты попали в храм.

В других общинах Днепропетровщины ночь прошла тихо. Оккупационных войск в регионе нет.

Реклама

Главное о войне в Украине на утро 28 мая – смотрите в видео ведущего Алексея Бурлакова на YouTube-канале "Украина 4.5.0":

Луганская область

Россиянам удалось пожать на ранее занятые позиции, поврежден еще один мост между Северодонецком и Лисичанском. Но проезд между городами сохраняется, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Реклама

У россиян значительные потери и вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Впрочем, не оставляют попыток выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение Луганщины. Северодонецк враг в упор обстреливал несколько раз, по меньшей мере трижды – очень мощно, кое-где начинались уличные бои. Как следствие, повреждение 14 многоэтажек. Также серьезно обстрелян прилегающий поселок Синецкий, который местные часто называют хутором.

Кроме того, зафиксированы разрушения в других городах Луганщины: девять домов в Горном, по четыре – в Золотом и Лисичанске. А также в пгт Врубовка – 12, селе Орехово – два.

Последствия обстрелов. Фото: Сергей Гайдай

Сумская область

С полуночи до четырех утра Россия обстреливала территорию области. По Сумщине нанесен ракетный удар. В Путивльской общине разрушено сельхозпредприятие.

Со своей территории россияне вели минометный огонь по территории Зноб-Новгородской общины, около 6 прилетов.

Кроме того, со своей территории россияне вели артобстрел Эсманской общины. Около 30 прилетов по окрестностям Бачевска.

"К счастью, обошлось без человеческих жертв", сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Следствие ракетного удара по Путивльской общине. Фото: Дмитрий Живицкий

Запорожская область

Как сообщают в соцсетях, ночью оккупанты обстреляли западную часть Васильевки со своих запасных позиций. Официальной информации пока нет.

Харьковская область

В Сети также сообщалось о ночных взрывах в Харькове.

"Вероятно, работа "Искандеров" с территории Белгорода. На видео местные жители сняли "вылеты" ракет", – говорится в подписи к видео.

Одесская область

Как отчитался спикер военной администрации Сергей Братчук, ночь в городе и области прошла без обстрелов. Объявления России о якобы безопасных маршрутах в Черном море для гражданского судоходства – манипуляция.

Он добавил, что силы обороны Одесской области тренируются и выполняют соответствующие боевые задания.

Читайте также: