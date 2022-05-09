"Победобєсіє" стартувало. Окупанти запалили на Саур-Могилі вічний вогонь від смолоскипа з Москви

Окупанти на Саур-Могилі запалили вічний вогонь. Фото: колаж "Сьогодні"

Окупанти РФ наДень перемоги над нацизмом у Другій світовійвійні 9 травня запалили вічний вогонь на Саур-Могилі (пам'ятник жертвам війни на Донеччині) від смолоскипа з вічного вогню у Москві.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

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"Победобєсіє на старті. На святкуванні 9 травня окупанти запалили вічний вогонь на Саур-Могилі від від факелу з вічного вогню в Москві. Гротескне поєднання традицій Олімпіади та Сходження благодатного вогню на Пасху – найкраща демонстрація сутності дня перемоги для росіян. Шоу на честь пам‘яті про колишню велич", – йдеться у повідомленні.

Путін готує важливу заяву на 9 травня

В Україні 9 травня збережеться висока інтенсивність повітряних тривог, внаслідок яких можуть бути ракетні обстріли. Водночас Володимир Путін зі своїм народом святкуватиме День перемоги і навіть може оголосити про намір створення "СРСР-2". Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко.

Окрім того, ворог готує провокації на 9 травня. Це може статися у будь-якому куточку країни.

"Перше, про що треба говорити, – про те, що сьогодні (8 травня – Ред.) кілька разів фактично вся країна була в повітряній тривозі. На жаль, враховуючи тенденцію, ми можемо припускати, що найближчими днями та завтра (9 травня – Ред.), зокрема, інтенсивність ракетного обстрілу України не буде зменшуватися", – сказав Денисенко.

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