Шоу мародерів. Окупанти вантажівками вивозять техніку українців з Херсона (фото)

Російські військові відправляють захоплену техніку в напрямку Криму. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські загарбники в тимчасово окупованому Херсоні вантажать холодильники, пральні машини та іншу побутову техніку й відправляють у напрямку також тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє "Думська".

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"Тікайте, орки"

"Напевно, про щось здогадуються. Тікайте, орки, тікайте. Кримський міст підриватимуть самі окупанти, щоб наша українська армія не пройшла переможним маршем звільняти Кубань", – йдеться у повідомленні.

Фото – t.me/dumskaya_net.

Крадіжка Росії

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповідав про те, що в Маріупольському районі російські окупанти крадуть зерно нового врожаю. Накрадену продукцію готуються вивозити морем через захоплений порт.

За інформацією місцевих, загарбники збирають українське зерно та метал, а потім вивозять морем до Сирії. Для продажу використовуються фальшиві договори.

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Також посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що митні органи Туреччини затримали російське судно з вкраденим українським зерном.

Раніше у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України розповіли, що в Херсоні в магазинах почали вводити натуральний обмін і продуктові кредити – продавці відпускають товари в борг, і часто під 10-20%.

Крім цього, ми писали про те, що на окупованих землях росіяни погрожують українським фермерам. Окупанти не тільки крадуть у них урожай, а й відбирають землі та підприємства. Читайте також, які послуги російські загарбники нав'язують українцям.