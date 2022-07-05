Шоу мародеров. Оккупанты грузовиками вывозят технику украинцев из Херсона (фото)

Российские военные отправляют захваченную технику в направлении Крыма. / Фото: Газета "День", Коллаж: Сегодня

Российские захватчики во временно оккупированном Херсоне грузят холодильники, стиральные и другую бытовую технику и отправляют в направлении также временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает "Думская".

Реклама

"Бегите, орки"

"Наверное, о чем-то догадываются. Бегите, орки, бегите. Крымский мост будут взрывать сами оккупанты, чтобы наша украинская армия не прошла победным маршем освобождать Кубань", – говорится в сообщении.

Фото – t.me/dumskaya_net.

Воровство России

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказывал о том, что в Мариупольском районе российские оккупанты воруют зерно нового урожая. Наворованную продукцию готовятся вывозить морем через захваченный порт.

По информации местных, захватчики собирают украинское зерно и металл, а затем вывозят морем в Сирию. Для продажи используются поддельные договоры.

Реклама

Также посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что таможенные органы Турции задержали российское судно с украденным украинским зерном.

Ранее в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины рассказали, что в Херсоне в магазинах начали вводить натуральный обмен и продуктовые кредиты – продавцы отпускают товары взаймы, и часто под 10-20%.

Кроме этого, мы писали о том, что на оккупированных землях россияне угрожают украинским фермерам. Оккупанты не только воруют у них урожай, но и отбирают земли и предприятия. Читайте также, какие услуги российские захватчики навязывают украинцам.