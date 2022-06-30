Сім'ї окупантів продають машини, щоб забрати їх із фронту — перехоплення

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти платять по $20 тис. хабаря, щоб втекти з війни та не загинути на фронті. Стільки коштують документи про "демобілізацію" військовослужбовця з армії РФ і повернення додому. Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.

Батько, якого мобілізували у так званій "ДНР", говорить сину, що намагається вийти на людей, які б допомогли їм обом "демобілізуватися". Зізнається, для цього доведеться продавати автомобіль.

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Син відповідає, що цього замало, бо за "демобілізацію" беруть $20 тис., а не $2 тис., як думав батько.

"Ну, коли гребли, то так, а зараз, коли люди тут сидять, – підняли вже (розмір хабаря – ред.). Коротше, демобілізація коштує 20 тис. доларів", — пояснив він

Тобто відкупитися від "мобілізації" на місці можна за $ 2 тисячі. Але якщо не здогадалися цього зробити одразу, то вирватися з фронту коштуватиме вдесятеро дорожче.

В СБУ нагадали, що піти з війни можна безкоштовно, якщо зателефонувати на гарячу телефонну лінію 2402, здатися в полон і зберегти своє життя.

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Росіяни бояться воювати

Раніше повідомлялося, що через величезні втрати російські військові все частіше вигадують методи, щоб не воювати. Один окупант розповів батькові, що вони навмисне ламають пальці.

Моряки каспійської флотилії Росії відмовляються виконувати бойові завдання. Причина – аварійний стан кораблів. Окупанти таємно написали колективні листи Володимиру Путіну та Сергію Шойгу.

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В одному з перехоплень російський військовий поскаржився, що командування вважає його витратним матеріалом.

Ще одне перехоплення телефонної розмови свідчить про те, що російські окупанти, що воюють в Україні, озлоблені на своїх командирів і готові скаржитися на них до військової прокуратури РФ.