Отчаявшиеся оккупанты специально ломают себе пальцы на руках – перехват

Оккупанты придумали способ, как законно не продолжать воевать

Оккупанты решили ломать пальцы, чтобы не возвращаться на фронт / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за огромных потерь российские военные все чаще придумывают методы, чтобы не воевать. Один оккупант рассказал отцу, что они специально ломают пальцы. Аудиоперехват разговора опубликовала Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале.

На записи военный РФ рассказал отцу, что он со своим подразделением стоит в Харьковской области и что ударил битой сослуживца по руке, чтобы того отпустили домой.

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"Ему домой срочно надо было. Но его не отпустили. Он приходит: "Че делать?" Я говорю, ну, есть, конечно, предложение – у нас бита есть там, трофейная, давай, говорю, тебе палец сломаю. Он говорит: "Ну давай!" Я ему и ударил", – рассказал оккупант.

Однако одного удара оказалось недостаточно – медики зафиксировали только ушиб. Поэтому солдаты ударили по пальцам еще раз.

СБУ напомнила, что есть нетравматический способ избежать участия в войне – российские солдаты могут просто сдаться в плен и сохранить свою жизнь, позвонив на горячую линию 2402.

Российские военные отказываются воевать