Отчаявшиеся оккупанты специально ломают себе пальцы на руках – перехват

Из-за огромных потерь российские военные все чаще придумывают методы, чтобы не воевать. Один оккупант рассказал отцу, что они специально ломают пальцы. Аудиоперехват разговора опубликовала Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале.
На записи военный РФ рассказал отцу, что он со своим подразделением стоит в Харьковской области и что ударил битой сослуживца по руке, чтобы того отпустили домой.
"Ему домой срочно надо было. Но его не отпустили. Он приходит: "Че делать?" Я говорю, ну, есть, конечно, предложение – у нас бита есть там, трофейная, давай, говорю, тебе палец сломаю. Он говорит: "Ну давай!" Я ему и ударил", – рассказал оккупант.
Однако одного удара оказалось недостаточно – медики зафиксировали только ушиб. Поэтому солдаты ударили по пальцам еще раз.
СБУ напомнила, что есть нетравматический способ избежать участия в войне – российские солдаты могут просто сдаться в плен и сохранить свою жизнь, позвонив на горячую линию 2402.
Российские военные отказываются воевать
- Моряки каспийской флотилии России отказываются выполнять боевые задачи. Причина – аварийное состояние кораблей. Оккупанты тайно написали коллективные письма Владимиру Путину и Сергею Шойгу.
- В одном из перехватов российский военный пожаловался, что командование считает его расходным материалом.
- Командиры разных уровней 3 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение. Личный состав 2-х батальонно-тактических групп 4 военной базы 58 общевойсковой армии Южного военного округа отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины.
- Подразделения вооруженных сил России, которые планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять такие приказы.
- Чуть раньше родители российских преступников в форме были посмелее и внушали своим детям, что те должны рассматривать войну в Украине как шанс разбогатеть. Они называют своих сыновей "спонсорами" и призывают их заниматься мародерством по полной.
- Еще один перехват телефонного разговора свидетельствует о том, что российские оккупанты, воюющие в Украине, озлоблены на своих командиров и готовы жаловаться на них в военную прокуратуру РФ.