СБУ оголосила підозру російським пропагандистам Скабеєвій та Кисельову

Прокремлівські "журналісти" вели гібридну війну на інформаційному фронті / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ оголосила підозру в посяганні на територіальну цілісність та недоторканність нашої держави російським пропагандистам Дмитру Кисельову та Ользі Скабеєвій. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба відомства.

За інформацією правоохоронців, Кисельов та Скабеєва протягом багатьох років закликали в ефірі російських телеканалів до змін кордонів України.

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Кримінальне провадження було відкрито на них через заяву щодо війни в Україні.

"Вони навмисно виправдовують вторгнення РФ до нашої країни, в ході якої російські окупанти обстрілюють українські цивільні об'єкти, вбивають мирне населення, ґвалтують жінок і мародерствують у будинках", – наголосили в СБУ.

Раніше Ольга Скабеєва зганьбилася через "паляницю", за допомогою якої українці влаштовують перевірки російським окупантам, які не можуть вимовити це слово. У прямому ефірі ця жінка заявила, що слово перекладається як "полуниця". На її думку, паляниця – це полуниця.

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В Україні єдина інформаційна політика

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №152/2022, яким ввів у дію рішення РНБО "Про реалізацію єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану".

Таким чином, у країні об'єднають ефіри всіх загальнонаціональних інформаційних телеканалів.

Нагадаємо, "Україна 24" розширює світове покриття та витісняє російську пропаганду. Світових операторів, які вже підключили "Україну 24", побільшало.

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Фейки Кремля