Керівництво РФ хотіло зігнати українців у концтабори в Сибіру й примусити будувати міста — Данілов

Данілов розповів про плани РФ на українців/Фото: колаж: "Сьогодні"

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що керівництво РФ мало плани з депортації значної частини українців до концентраційних таборів на заході Сибіру для примусових робіт із будівництва нових міст росіянам.

Про це Данілов сказав в інтерв'ю "Українській правді".

Реклама

Деталі

"6 вересня 21-го року вийшла стаття Шойгу, яка мала назву "О новых городах Сибири". Мало хто звернув увагу на цю публікацію, але ми на такі речі звертаємо увагу. Уважно її тоді прочитавши, ми мали розуміння, що бажання за рахунок наших громадян, саме нашої країни, розбудовувати Сибір, як це вже було неодноразово, у них ніколи не зникне. Шойгу прямо озвучив цей план – побудувати від 3 до 5 великих міст від 300 тисяч до мільйона населення. І, відповідно, це мали бути українці. Усі повідомлення, які нам надавала розвідка партнерів, була про концтабори, фільтраційні табори, а також фізичне знищення президента і вищого політичного керівництва на першому місці", — розповів Данілов.

Секретар РНБО вважає, що у статті Шойгу натякнув про те, що на примусових роботах мали працювати українці. Російський міністр написав, що до робіт мали б, мовляв, залучати громадян із країн Співдружності Незалежних Держав.

Проте, наполягає Данілов, громадяни інших країн СНД не мали такої кількості фізично спроможних громадян для звершення такого масштабного задуму з будівництва нових міст.

Битва за Донбас може бути не останньою

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що великий наступ російської армії на східному фронті ще не розпочалося. РФ може підтягувати в бій нові ресурси та резерви наступні два-чотири тижні. А битва за Донбас може бути не останньою.

Реклама

"Вчора зранку почалися бої на всій лінії фронту, який є на території Донецької, Луганської та Харківської областей. Але це була їхня спроба на міцність наші Збройні сили. Спроба була невдала. На сьогодні вони будуть продовжувати ці спроби. Коли почнеться так званий великий наступ — це питання часу", – сказав секретар РНБО.

Він додав, що ця битва за Донбас може бути не останньою.

"Попереду ще може бути багато різних речей. Це не є, як раніше говорили, останній і рішучий бій. Це один з боїв, який є на території нашої країни починаючи з 2014 року", – сказав секретар РНБО.

За словами Данілова, РФ ще може підтягувати в бій нові ресурси та резерви протягом наступних двох-чотирьох тижнів.

Читайте також