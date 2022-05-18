Російське "гарматне м'ясо" безжально знищують за непокору – розвідка

Росіяни бояться воювати в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

У підрозділах окупаційних військ Росії зростає невдоволення участю в бойових діях в Україні. Вони все частіше відмовляються від виконання наказів командирів проводити активні наступальні дії. У відповідь на непокору їх відправляють на найгарячіші ділянки фронту.

Про це повідомило ГУР Міноборони в Telegram.

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За даними військової розвідки України, попри прихований саботаж, кілька підрозділів 70-го гвардійського мотострілецького полку вже відкрито відмовилися брати участь у війні й висунули вимогу повернути їх у місця постійної дислокації. Командири частин всіляко намагаються приховати факти непокори.

Найактивніших військовослужбовців, які вимагають повернення на територію Росії, відправили на найбільш небезпечну ділянку фронту, сподіваючись на їхню швидку загибель.

Для виявлення та нейтралізації ініціаторів відмови від участі у війні у відділі ФСБ 58-ї загальновійськової армії вирішили наповнити підрозділи 70-го полку своїми позаштатними агентами та інформаторами.

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70-й гвардійський мотострілецький полк 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу (в/ч 71718) дислокується в м. Шалі, Чеченська Республіка.

Для солдатів російська армія гірша за тюрму

Мобілізовані з так званої "ДНР" порівнюють російську армію із "зоною". Вони звинувачують керівництво РФ в обмані та маніпуляціях і не знають, коли зможуть повернутися додому, йдеться у радіоперехопленні СБУ.

Окупанти хвилюються, що війна може затягнутися і їх протримають на фронті пів року.

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"Кажуть, що типу "нас тут немає". І ось ми побоюємося, що нас пів року тут триматимуть... Тут у нас у всіх настрої вже занепадницькі... Якби хоча б точно сказали якісь дати... Навіть на зоні людина сидить – вона знає свій строк. Буде добре поводитися – випустять раніше. А тут ось така фігня", – каже загарбник.

Він розповідає, що його товариші настільки хочуть вижити, що відверто саботують накази керівництва.

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