Російські загарбники обстріляли Сумську область з гелікоптерів, є жертви

Окупанти продовжують обстрілювати Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти з вертольотів обстріляли Сумську область. Загарбники випустили п'ять ракет по околицях Глухова.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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За словами Живицького, 15 червня після 20 години вечора два ворожих гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицях Глухова.

"Потрапляння у житловий будинок, одна людина загинула, шестеро поранених. Пошкоджені об’єкти інфраструктури", — йдеться в повідомленні.

Крім того, Живицький додав, що вчора вдень росіяни двічі обстріляли Новослобідську громаду з мінометів та артилерії. Після 14 години також поодинокі постріли були по Есманській та Білопільській громадам.

Нічні обстріли

Російські окупанти продовжують атакувати українські населені пункти. Цього разу під обстріл потрапили Суми та Миколаїв. Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

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Російські окупанти вночі 16 червня вдарили по Сумах. Там пролунало два вибухи, повідомляє кореспондентка "Україна 24". Цю інформацію також підтвердив мер міста Олександр Лисенко.

Крім того, кореспонденти "Україна 24" повідомляють, що вибухи чутно у Миколаєві.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, як окупанти готують Маріуполю холодну смерть. Крім того, ми писали, що у Сумській області окупанти атакували людей з безпілотника.