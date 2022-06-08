Російські загарбники накрили вогнем Сумську область

Окупанти продовжують вести обстріли/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти минулої доби продовжували обстрілювати Сумську область. Зокрема, загарбники атакували Великописарівську, Юнаківську, Краснопільську громади і Шосткинський район.

Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

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"Близько опівдня ворог вів вогонь з артилерії по Великописарівській та Юнаківській громадах. Після 15 був прильот з міномету по Краснопільщині. Майже о 23 рашисти почали гатити з мінометів по територіях Шосткинського району", — йдеться в повідомленні.

Живицький додав, що всі обстріли російські загарбники вели з території РФ. За попередніми даними, руйнувань та постраждалих внаслідок атаки немає.

ЗСУ на Сході змусили РФ підібгати хвіст на важливих напрямках

Російські війська намагалися штурмувати на кількох напрямках та обстрілювали населені пункти з артилерії. Українські військові успішно відбили низку атак і не дали супротивникові просунутися далі. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

На Бахмутському напрямку українські військові успішно стримують штурмові дії в районі Комишувахи. Ворог зробив спроби штурму у напрямку Світлодарської та Вуглегірської ТЕС, але без успіху.

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Біля Нагірного наші захисники завдали вогневої поразки підрозділам окупантів. Після невдалої спроби штурму ворог відійшов на зайняті раніше позиції.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв населені пункти Сеньківка Чернігівської області, Сопіч, Костянтинівку, Старі Вирки та Велику Писарівку Сумської області.

На Харківському напрямку супротивник веде бої для утримування зайнятих рубежів, продовжує обстріл наших військ, мінує місцевість.

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На Слов'янському напрямку ворог готується до наступу на місто Слов'янськ. Також були обстріляні райони населених пунктів Велика Комишуваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Червона Поляна та Шнурки.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював підрозділи наших військ та цивільну інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське та Метьолкіне.

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