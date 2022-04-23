Російські окупанти зірвали евакуацію людей із Маріуполя

Сьогодні вдень, 23 квітня, мав запрацювати гуманітарний коридор з Маріуполя / Колаж "Сьогодні"

Окупанти знову зірвали евакуацію з Маріуполя. Люди чекали на автобуси, однак до них приїхали російські військові, які наказали розходитися, бо зараз буде обстріл.

Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

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Росіяни наказали маріупольцям розійтися

"О 11:00 біля ТЦ "Порт-Сіті" зібралися щонайменше 200 маріупольців, які чекали евакуації в Запоріжжі. Замість обіцяних російською стороною автобусів до маріупольців під'їхали російські військові і наказали розходитися, бо зараз буде обстріл" , – йдеться у повідомленні.

Перевезли обманом на окуповану територію

Водночас окупанти подали автобуси біля ТЦ "Метро" (200 метрів від узгодженої точки евакуації) та розпочали навантаження.

"Після завантаження маріупольцям оголосили, що "евакуація" буде тільки в Докучаєвську (Донецька область), тобто на окуповану територію. Вийти з автобуса людям не дозволили. У відповідь на запитання, чому так окупанти відповіли: "Націоналісти обстріляли точку евакуації"" , – йдеться у повідомленні.

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Telegram-канал AntiKugut Mariupol_AZOV повідомляє, що понад дві сотні людей відправили на окуповану територію на "фільтрацію".

"Евакуація з Лівого берега. Як думаєте що сталося? Правильно. Вони дали на кшталт "коридор" і почали артобстріл, а протягом дня завдали 6 авіаударів. А потім здивовано сказали "а чому ніхто не вийшов?"", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про евакуацію з Маріуполя

Сьогодні вдень, 23 квітня, мав запрацювати гуманітарний коридор із Маріуполя. Місце збору – на кільці біля торгового центру "Порт-Сіті".

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"Є ймовірність, що ми зможемо відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя. Так що вранці слідкуйте за офіційними повідомленнями. Якщо все добре, я підтверджу", – повідомила віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук.

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