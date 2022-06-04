Російська пропагандистка Овсяннікова похвалилася приїздом до Одеси

Овсяннікова "засвітилася" в Одесі. Колаж "Сьогодні"
В Одесу приїхала колишня співробітниця пропагандистського російського телеканалу Марина Овсяннікова, яка до 14 березня працювала редактором на Першому каналі (РФ).
Про свій приїзд в Україну Освяннікова написала в Instagram.
Деталі
" Рідна Одеса зустріла мене порожніми готелями та замінованими пляжами. Купатися заборонено. Російські військові кораблі постійно обстрілюють місто із моря. Одна ракета потрапила до прибережного готелю, інша — до багатоповерхівки. Загинуло 8 людей, серед них — немовля. Будівельники почали відновлювати зруйновані секції. Одесити на згадку про військові злочини в Бучі, Ірпені та Маріуполі розфарбували паркан російського консульства чорною фарбою. Дипломати спалили документи та втекли звідси перед початком війни. Мільйонне місто спорожніло. Майже половина його мешканців-поїхали" – написала російська пропагандистка.
Під постом колишньої співробітниці пропагандистського російського телеканалу користувачі не дуже раді її приїзду та радять їй виїхати.
Ситуація
- Через місяць після вторгнення військ Росії в Україну російська тележурналістка, яка працювала редактором міжнародної зміни служби міст на Першому каналі (РФ), Овсяннікова влаштувала свій протест проти "спецоперації"
- В Україні, на адресу якої останні роки лилася брехня, зокрема на Першому каналі, не повірили в щирість Овсяннікової.
- "Повсталу проти війни" журналістку, звісно ж, звільнили з Першого каналу. Її навіть запросили дати свідчення у відділення поліції Москви, але все закінчилося благополучно – сьогодні Овсяннікова працює у Берліні у німецькому виданні Die Welt.